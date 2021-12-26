Найден соединивший Галапагосы с Панамой подземный проход

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26.12.2021, 3:11, Новости дня
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Ученые обнаружили подземный проход, соединивший Галапагосы с Панамой. Это открытие они сделали во время изучения сильной вулканической активности горных пород в Панаме – стране, которая находится далеко от действующих вулканов.

Оказалось, что активные породы были принесены через своеобразный подземный тоннель так называемым «мантийным ветром» с Галапагосских островов. Специалисты установили, что примерно восемь миллионов лет назад в Панамской плите открылся мантийный шлейф, выдувающий через окно активный материал, передает канал «360» со ссылкой на статью в журнале Национальной академии наук США (PNAS).

Такое открытие достаточно сильно меняет представление ученых о строении земли, потому что предполагает, что горячие точки не являются фиксированными, а могут буквально быть принесены из других мест.

«У нас были подозрения, что это происходит, но данные геохимии горных пород подтвердили нашу идею», – сказал соавтор исследования Эстебан Газель.

Далее ученые планируют собрать как можно больше информации о своем открытии и объяснить сложные геологические процессы в мантии Земли.

Ранее геологи установили возраст первых континентов Земли.



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