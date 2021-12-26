Мнение: Об угрозе войны на два фронта

Вот и ещё один удар в спину прилетел кремлёвским стратегам. Пусть не от союзника – таковых у России практически не осталось, – но хотя бы от партнёра. Причём, партнёра зависимого от российских денег, российского сырья, российского рынка. И – на тебе! Очередной нож занесён над филейной частью…

Турция выдвинула решительное предупреждение Кремлю, если тот дерзнёт…

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Украине продолжение сотрудничества в условиях противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло «опасного» уровня. «Турция не станет игнорировать свои принципы и закрывать отношения с Украиной просто потому, что у нас обширные связи с Россией. <…> Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности», – заявил министр, выступая на виртуальной конференции, организованной турецкой Ассоциацией международных отношений. И тут же напомнил, что Турция располагает второй по величине армией в #НАТО после #США и играет активную роль в миссиях и операциях альянса.

Более того, идут разговоры уже и о том, что Турция намерена предоставить Украине требующуюся защиту и военную помощь, в том числе, связанную и с переброской своих сил в Донбасс, в случае начала конфликта между Киевом и Москвой. Как следует из представленной информации, в Анкаре считают, что требуется предоставить Украине максимальную помощь, несмотря на достаточно близкие отношения с Москвой. К тому же, Турция готова возглавить военную операцию НАТО в Донбассе, если того потребуют обстоятельства.

В Турции подчёркивают, что в настоящий момент командный центр Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF) находится как раз в Турции. «Согласно существующему плану военных действий, с участием различных подразделений НАТО, VJTF будет поручено координировать и выполнять этот процесс. Дипломаты НАТО, с которыми были проведены консультации, сказали, что в случае возможного вторжения в Украину со стороны России, около 35-40 тысяч специально обученных солдат смогут направиться в регион максимум за пять дней. Здесь очень рискованная ситуация, которая сильно беспокоит Турцию … Командный центр VJTF в настоящее время находится в ведении Турции. Руководство, которое мы переняли из Польши в прошлом году, будет с нами до конца года, затем оно перейдет во Францию. Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой?», – сообщает турецкое издание «Haberturk».

Теоретически, речь может идти о том, что в условиях очередной кризисной истерики Турция хочет продать Украине побольше «Байрактаров». С другой стороны, заявления о второй после США армии в НАТО и о готовности возглавить военную операцию НАТО в Донбассе просто так не делаются. И лишь отчасти их можно считать ответом на недавние заявления Владимира Путина о готовности защитить Донбасс.

А ну как сложится ситуация, когда придётся за слова ответить?

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