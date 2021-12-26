Газпром назвал объемы реверса газа из Германии на Украину и в Польшу

Объемы фактического реверса газа из Германии в Польшу и дальше на Украину оценивается в 3-5 млн кубометров в сутки, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение», – сказал Куприянов в эфире «России 1», передает RT.

Стоимость реверсных поставок существенно выше цены газа по контрактам, указал он.

До этого Куприянов отмечал, что обвинения в адрес РФ и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными. Европейские страны сами создают себе проблемы, подчеркивал представитель компании.

Ранее Газпром сообщал, что страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ.