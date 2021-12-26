Врач объяснил работу гибридного иммунитета в борьбе с «омикроном»

Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы «омикроном», также можно подхватить вирус и после вакцинации, для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет, сообщил врач-терапевт Алексей Водовозов.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных», – цитирует Водовозова радио Sputnik.

Он добавил, что переболевшие прежними штаммами люди почти не имеют защиты от «омикрона», но прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем просто перенесенное заболевание.

«Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», – подвел итог врач.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» без «завоза» извне.