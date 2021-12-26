 

Стало известно о планах Мамаева жениться на новой девушке

26.12.2021, 2:56, Новости дня
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Российский футболист Павел Мамаев намерен жениться на своей новой девушке Надежде Санько, запись в соцсетях с кольцом опубликовала сама Санько.

Девушка опубликовала в своем Instagram видеозапись с кольцом на правой руке. Запись сопровождается словами «Это был самый сказочный и счастливый день». Также в кадр попала мужская рука с татуировкой.

Ранее Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по иску о разделе совместно нажитого с футболистом Павлом Мамаевым имущества два автомобиля его бывшей жены Аланы Мамаевой.

В марте Алана Мамаева в Instagram сообщила о том, что разводится с Павлом «мирно и без скандалов»: она не претендует на раздел имущества, не просит алиментов, разрешает видеть детей в любое время.

При этом источники в этом же месяце сообщали, что она попала в больницу из-за отравления таблетками. До этого Мамаева публиковала в соцсетях пост о том, что ее супруг якобы изменил ей с моделью.



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