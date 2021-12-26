Мнение: Супер-строчки

Как всегда, слушая радио… Пришла мысль: на фоне засилья абсолютно безмозглой, идиотской попсы, где тексты написаны троечниками в мучительном переводе на школьный с русского матерного – неплохо было бы сделать подборку КАЧЕСТВЕННЫХ песен последнего времени, тех, в которых хорошая мелодия сочетается с изысканным, “породистым” стихом. Ведь есть же еще хорошие ТЕКСТЫ – пробиваются, как цветы сквозь асфальт. Правда, мало…

гр. “Високосный год”, песня “Нам осталась одна задача”.

Строчка – “Мы, как птицы, садимся на разные ветки…” Вся песня – шедевр, по жанру – КСП, можно сказать, СЛЕДУЮЩЕГО уровня.

Трофим, “Я знаю точно”. Строчка “На языке Хайяма матеря январь”. Мне еще очень нравится игра в припеве: “Я знаю… Он знает… Мы знаем…”

гр. “Секрет”, песня “Привет”. Строчки? Да почти все – стих уровня российского Серебряного Века. Пусть будет “…Оставь. О книгах? И черт меня попутал крикнуть…”

Л.Сенчина (?) “В музыке только гармония есть”. Строчка “Даже в доме твоем, где так любят тепло, холодно душе”. Неплохо, особенно последующая рифма с “Мишель”.

А.Апина “Электричка”. Строчка “С горя закурить – да промокли все спички”. Кстати, вся песня – просто образцового качества. И очень прихотливый, СЛОЖНЫЙ стих.

Алсу, “Кажется”. Строчка “И тогда, мне кажется, что плывут облака подо мной”. Очень красивый образ.

Шевчук, “Ветер”. Строчка “…разбил нам объятья, как простое стекло”.

“Ночные снайперы”, “31 весна”. “И без сомнения ревнует ко всему”. Арбенина – просто блестящий поэт, возможно, лучший в России за последние лет 20. Быков отдыхает; у него отличная техника, великолепный ум – но для поэзии не это главное. СТРАСТИ маловато. Я “без сомнения” (с) ставлю Диану на две ступени выше Земфиры и… практически на уровне Изюбря :))

Список, думаю, надо будет продолжить. Не все вспомнил.