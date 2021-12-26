 

Мнение: Супер-строчки

26.12.2021, 2:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как всегда, слушая радио… Пришла мысль: на фоне засилья абсолютно безмозглой, идиотской попсы, где тексты написаны троечниками в мучительном переводе на школьный с русского матерного – неплохо было бы сделать подборку КАЧЕСТВЕННЫХ песен последнего времени, тех, в которых хорошая мелодия сочетается с изысканным, “породистым” стихом. Ведь есть же еще хорошие ТЕКСТЫ – пробиваются, как цветы сквозь асфальт. Правда, мало…

гр. “Високосный год”, песня “Нам осталась одна задача”.
Строчка – “Мы, как птицы, садимся на разные ветки…” Вся песня – шедевр, по жанру – КСП, можно сказать, СЛЕДУЮЩЕГО уровня.

Трофим, “Я знаю точно”. Строчка “На языке Хайяма матеря январь”. Мне еще очень нравится игра в припеве: “Я знаю… Он знает… Мы знаем…”

гр. “Секрет”, песня “Привет”. Строчки? Да почти все – стих уровня российского Серебряного Века. Пусть будет “…Оставь. О книгах? И черт меня попутал крикнуть…”

Л.Сенчина (?) “В музыке только гармония есть”. Строчка “Даже в доме твоем, где так любят тепло, холодно душе”. Неплохо, особенно последующая рифма с “Мишель”.

А.Апина “Электричка”. Строчка “С горя закурить – да промокли все спички”. Кстати, вся песня – просто образцового качества. И очень прихотливый, СЛОЖНЫЙ стих.

Алсу, “Кажется”. Строчка “И тогда, мне кажется, что плывут облака подо мной”. Очень красивый образ.

Шевчук, “Ветер”. Строчка “…разбил нам объятья, как простое стекло”.

“Ночные снайперы”, “31 весна”. “И без сомнения ревнует ко всему”. Арбенина – просто блестящий поэт, возможно, лучший в России за последние лет 20. Быков отдыхает; у него отличная техника, великолепный ум – но для поэзии не это главное. СТРАСТИ маловато. Я “без сомнения” (с) ставлю Диану на две ступени выше Земфиры и… практически на уровне Изюбря :))

Список, думаю, надо будет продолжить. Не все вспомнил.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мнение: Йеменский Сталинград

08.08 / Валькирия, она же Зарема

24.05 / Два признака того, что COVID-19 больше нельзя лечить дома – исследование

07.06 / Мнение: Майкл Джордан мировой политики

22.07 / Звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк создала комикс про мать-одиночку, чья суперсила усиливается во время менструации

04.02 / Офигительный запрет

29.07 / Седина в бороду, бес в ребро. Тест-драйв Skoda SuperB

14.09 / Оглашен приговор по делу Бар Рафаэли: мать модели сядет в тюрьму на 16 месяцев

05.06 / Эльдар Рязанов: «За тебя судьбу благодарю» – посвящение любимой женщине

15.07 / Воздействие солнечного света на детей до 3 месяцев связали со снижением риска экземы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика