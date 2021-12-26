Le Figaro – французам приходится бороться за рождественские ёлки с мэрами-экологами

Традиционные ёлки не в почёте у мэров из партии зелёных, которые ищут более экологичные варианты: так, в XII округе Парижа установили деревянные фигуры деревьев, а в Бордо — изумрудную инсталляцию из стекла и металла, рассказывает Le Figaro. Однако многие местные жители выступают против такого «идеологического диктата» и собственными силами возвращают на площади «настоящие ёлки».



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Во Франции развернулась настоящая полемика вокруг традиционных рождественских елей, пишет Le Figaro: мэрии предлагают различные варианты взамен обычного дерева. Так, в XII округе Парижа установили ряд силуэтов, созданных «ремесленниками» из вторичной древесины по рисункам школьников. В администрации называют это «ответственным» рождественским волшебством: оно подразумевает «безотходные мастерские», «стенды (экологических. — ИноТВ) ассоциаций» и «альтернативы срубленным ёлкам».

Однако, отмечает издание, не все парижане поддержали эту идею: местные жители, раздражённые таким «идеологическим диктатом», собственными силами установили и нарядили обычную ёлку. Как рассказал в интервью вице-председатель ассоциации жителей XII округа Эрик Бомбарди, началось всё с дерзкого поступка одной из участниц ассоциации. Она запустила краудфандинг и собрала €125, а флорист позволил купить «великолепную ёлку» по оптовой цене. Вместе с другими ассоциациями и родителями маленьких детей группа волонтёров развесила игрушки. «Это дерево — катализатор всего нашего недовольства, потому что за культурой отмены, добивающейся отмены рождественских ёлок и фуа гра, стоит малочисленная группа людей, которые хотят навязать свой взгляд на общество», — считает Бомбарди. По словам одного из участников, они хотят, чтобы «у детей перед глазами были блёстки, а не пластины».

Но глаза детей блестели недолго: уже на следующий день местная администрация демонтировала дерево, и его заново посадили в Венсенском лесу. «Для ограничения негативного влияния празднований на окружающую среду мэрия XII округа поставила себе задачу к 2026 году постепенно все срубленные ёлки, выставленные в общественных местах, заменить на долговременные альтернативы», — пояснил глава округа из партии «Европа Экология Зелёные» Эммануэль Пьер-Мари. Он добавил, что понимает, почему ассоциация так поступила, но сожалеет, что она предпочла возмущаться в соцсетях — мэр считает, что это не соответствует «рождественскому духу участия и позитива». Для него ёлки в горшках являются «ложной хорошей идеей», потому что существует высокий риск их падения, к тому же они требуют почти постоянного ухода со стороны городских служб, если впоследствии их планируют снова посадить, — причём, чтобы такая ёлка прижилась, нужно вернуть её в лес очень быстро.

В Бордо прошлой зимой мэр-эколог Пьер Юрмик также не хотел устанавливать «мёртвое» дерево перед администрацией города, и в этом году он выбрал «городской объект, который не оставляет равнодушным». Местные власти заказали у местного скульптора «зелёную структуру изумрудного оттенка высотой 11 метров из стекла и металла, как можно больше напоминающую рождественскую ёлку». На официальном сайте мэрии Юрмик указал, что этот «современный, художественный, самодостаточный без лишних украшений объект… вызывает максимальное число визуальных и эмоциональных ощущений». Городские власти не преминули подчеркнуть, что эта «стеклянная ёлка» обошлась намного дешевле, чем ежегодная закупка дерева в Коррезе: вместо €60 тыс. за скульптуру заплатили €135 тыс., однако эта сумма окупится через пять лет, потому что разборную инсталляцию можно использовать много раз.

Как и в Париже, в Бордо группа несогласных тоже попыталась «сохранить рождественские традиции», пишет французская газета. В субботу вечером по инициативе молодёжной организации «Поколение Z», которая поддерживает националиста Эрика Земмура, около 30 человек на непродолжительное время установили «настоящую» ёлку перед собором Святого Андрея. Мэрия не захотела комментировать это «событие».

В то же время в других французских городах хотят доказать, что «настоящие ёлки» не противоречат экологии, отмечает Le Figaro. После того как «мёртвое» дерево забраковали в Бордо, Мальмор в департаменте Коррез взял его себе. В этом году мэр города снова выбрал огромную ель, чтобы поддержать местных лесозаготовителей, при этом прошлогоднее дерево превратилось в скамейку — она теперь стоит рядом со своей преемницей, которую постигнет та же участь.