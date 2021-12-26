 

Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек

26.12.2021, 2:12, Новости дня
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.

За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.

В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.

Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.



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