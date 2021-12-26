Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.

За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.

В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.

Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.