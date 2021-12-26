Застрявшую у Владивостока баржу с пассажирами взяли на буксир

Севшую на мель у берегов Владивостока баржу с пассажирами начало буксировать спасательное судно, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра города.

«Баржу с пассажирами буксируют к причалу во Владивостоке, с ними все в порядке», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что баржа с четырьмя людьми на борту села на мель у берегов Владивостока. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта.