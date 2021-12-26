 

Застрявшую у Владивостока баржу с пассажирами взяли на буксир

26.12.2021, 2:12, Новости дня
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Севшую на мель у берегов Владивостока баржу с пассажирами начало буксировать спасательное судно, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра города.

«Баржу с пассажирами буксируют к причалу во Владивостоке, с ними все в порядке», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что баржа с четырьмя людьми на борту села на мель у берегов Владивостока. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта.



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