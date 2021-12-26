 

Участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку

26.12.2021, 2:06, Разное
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Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, отбывающие административный арест в спецприемнике в Сахарово, объявили голодовку. Об этом «Медузе»* рассказали в группе.

Мария Алехина и Люся Штейн. Фото из личного архива

Штейн и Алехина требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили их в одну камеру. Сейчас прогулки участницам Pussy Riot разрешают только в разное время, а если они пытаются переписываться, им угрожают протоколом по статье КоАП о неисполнении законного требования полицейского. Они подчеркнули, что никаких правовых оснований для их изоляции друг от друга нет.

Участницы Pussy Riot рассказали, что с ними в спецприемнике содержатся четыре женщины. При этом Штейн и Алехина находятся в разных камерах, одна из которых рассчитана на 10 человек, вторая — на 13.

Тверской районный суд Москвы 17 декабря назначил Штейн и Алехиной по 15 и 14 суток ареста соответственно. Алехина сообщала, что поводом для составления на нее протокола стала публикация картинки с Александром Лукашенко от 2015 года в инстаграме, на которой изображена символика, похожая на свастику. На Штейн составили протокол из-за опубликованной в 2018 году картинки с ее фотографией в фуражке с символикой и подписью «Люся Штейн депутат фашист» (орфография сохранена). «Это чей-то фан-арт и фотошоп», — уточнила она.

*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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