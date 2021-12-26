 

Гордон представил документальный фильм “Как развалили Советский Союз. Правда, которой не знал никто”. Трансляция

26.12.2021, 1:46, Новости дня
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Советский Союз распался в декабре 1991 года.

8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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