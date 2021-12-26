 

В Николаеве в результате столкновения с двумя фурами погибли два человека – полиция

26.12.2021, 1:46, Новости дня
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“Установлено, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля Mazda с грузовиком MAN погибли и были заблокированы конструктивными элементами транспортного средства водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир Mazda пострадал”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пострадавшего пришлось деблокировать с помощью специнструмента, после чего его передали медикам.

Водитель грузовика не пострадал, отметили в ведомстве.

В полиции Николаевской области уточнили, что в ходе аварии легковой автомобиль столкнулся с двумя фурами.

“34-летний водитель автомобиля Mazda допустил столкновение с грузовиком DAF, припаркованным на обочине, после чего легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN под управлением 37-летнего водителя”, – объяснили правоохранители.

Погибшему пассажиру было 46 лет, пострадавшему – 47 лет.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких человек нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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