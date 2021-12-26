Кожаные брюки с футболкой и немного аксессуаров: как создать неповторимый образ за полчаса до новогоднего вечера

Новый год не за горами. А это означает, что миллионы женщин обдумывают варианты создания идеального праздничного образа. Узнав, что на праздник можно надеть не только шикарное платье, но даже джинсы и майку, вы удивитесь. Но это действительно так. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных идей.

Праздничный образ с джинсами

Джинсы – это идеальное решение для тех девушек, которые не знают, что надеть. Это поистине универсальный предмет гардероба, который подойдет для создания не только повседневных, но и праздничных образов.

Нужно только знать, как комбинировать джинсы. Стилисты утверждают, что лучше всего сочетать их с трендовой рубашкой. Найдите в своем гардеробе рубашку, которую не используете для будничных луков. Она может быть с необычным принтом, драпировкой и так далее.

Джинсы хорошо сочетаются с атласными блузами и рубашками с животным принтом. Такой образ идеально подходит смелым барышням. Он выглядит не только стильно, но и дерзко.

Рождественский джемпер

Одежда для праздника далеко не всегда вызывает дискомфорт. Почему бы не отдать предпочтение комфортному джемперу? Для праздничного ужина с семьей такой предмет гардероба подойдет идеально.

Чтобы насладиться новогодним волшебством и приятным общением, очень важно чувствовать себя комфортно. Отдайте предпочтение трикотажным изделиям, например, свитеру или платью. Можно даже придумать необычную традицию. Приобретите свитер с необычным принтом для каждого члена семьи. Некоторые предпочитают надевать одежду с одинаковым принтом. Это очень мило и трогательно! Такие предметы гардероба могут объединить всех членов семьи и создать невероятно трепетную праздничную атмосферу.

Создайте образ за полчаса

Если времени до начала торжества осталось очень мало, лучше не рисковать и не экспериментировать. Эксперты рекомендуют в таких ситуациях отдавать предпочтение классическим образам. Например, короткое черное платье и широкий блейзер в темных тонах идеально подойдут. Маленькое черное платье – это классика.

Оно всегда элегантно. Черное платье будет идеально сочетаться с любимым жакетом или пальто. Если вы не любите обувь на каблуках, ничего страшного. Праздничный образ можно дополнить эффектными туфельками на низкой подошве.

Кожаные штаны

Кожаные штаны – это отличная альтернатива маленькому черному платью. Обратите внимание на этот предмет гардероба. Возможно, вы слишком часто появляетесь в платьях на торжествах, поэтому вам хочется что-то изменить в своем образе. Кожаные штаны для этого отлично подойдут.

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Дополните образ футболкой с высоким вырезом и модными деталями. Вы также можете выбрать вместо футболки укороченную блузку или рубашку. Дополнить праздничный лук можно также водолазкой из кашемира или тюля. Так вам удастся создать не только модный, но и удобный образ, который не будет сковывать движения и приносить дискомфорт. Дополните праздничный образ с кожаными брюками лоферами, сабо или туфлями на высоком каблуке.

Юбка с сапогами

Юбка и сапоги на каблуках – это идеально сочетание. Возможно, вы постоянно ходите в кроссовках или в обуви на низкой подошве. Сапоги на высоких каблуках или платформе полностью изменят ваш образ. Дополните праздничный лук свитером и трендовой курткой. Высокие сапоги визуально удлинят силуэт и сделают фигуру более утонченной.

Белые джинсы

Многие предпочитают убирать светлые джинсы и брюки в самый дальний ящик на время холодов. Это неправильно. Белые джинсы помогут создать праздничный образ. С ботинками на каблуках или лоферами они выглядят великолепно. Достаточно дополнить образ базовой рубашкой. Этого вполне достаточно, чтобы выглядеть обворожительно.

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Можно также попробовать сочетание костюмных брюк с обтягивающей рубашкой. Идеальным дополнением праздничного лука станет красивое ожерелье.

Ключи для создания стильного образа

Предметы гардероба с принтом в клетку пользуется успехом в нынешнем сезоне. Если у вас есть пальто или свитер с таким узором, используйте эту одежду для создания праздничного образа.

Стилисты рекомендуют использовать яркие цвета и детали, а также блестки. Они позволят за несколько секунд превратить простой образ в праздничный.

Серьги для вечеринок

Есть много аксессуаров, которые могут оживить образ. Универсальным средством для создания праздничного лука являются серьги или колье. В этом нет ничего удивительного. Хорошее украшение делает образ уникальным. На новогоднюю вечеринку можно надеть крупные серьги. Они создадут праздничное настроение.

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Сумка для вечеринки

Не стоит забывать о том, что сумочка должна дополнять образ. Поэтому очень важно правильно выбрать идеальный аксессуар для вечеринки.

Для встречи Нового года подойдет сумочка в ярком и модном цвете. Идеальным дополнением станет аксессуар из лакированной кожи или сумочка с пайетками. Такая сумочка позволит создать праздничный лук всего за несколько секунд.

Макияж

Красивый макияж – это неотъемлемая часть праздничного образа. Блестки и глиттер в данном случае весьма актуальны.

Заключение

Создание праздничного образа требует усилий и времени. Что делать, если свободного времени практически нет, а выглядеть красиво на новогоднем вечере хочется? Достаточно воспользоваться советами экспертов моды. Несколько хитростей позволят создать элегантный и шикарный образ всего за полчаса. Вам не нужно часами ходить по магазинам в поисках новой одежды. Наряд для встречи Нового года можно создать из одежды, которая уже есть в вашем гардеробе.