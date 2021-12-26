 

Британский фрегат приготовился следить за российскими кораблями и подлодками

26.12.2021, 1:28, Новости дня
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Фрегат ВМС Британии HMS «Вестминстер» в Северном море готов следить за предполагаемым возвращением российских кораблей и подлодок на базу в Североморске, сообщают СМИ.

Фрегат пришел в состояние «повышенной готовности» рядом с Шетландскими островами, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Telegraph.

«Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество, (отмечающееся) 7 января 2022 года», – указали в газете.

Фрегат «Вестминстер» спущен на воду в 1992 году. В 2014 году он прошел модернизацию.



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