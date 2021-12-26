 

Количество жертв взрыва в Конго выросло до пяти

26.12.2021, 1:28, Новости дня
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Число погибших после взрыва бомбы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось, сообщают информационные агентства со ссылкой на местные власти.

В результате взрыва в ресторане в городе Бени в провинции Северное Киву пострадали 13 человек, пятеро погибли, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Власти считают виновными террористическую группировку «Альянс демократических сил» (АДС).

Ранее сообщалось, что в конголезском городе произошел взрыв, погибли люди.



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