Порядка 17 тыс. человек в Ульяновской области остались без электричества

В Ульяновской области произошло частичное отключение электроэнергии, без света оказались почти 17 тыс. человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Новомалыклинском, Цильнинском, Ульяновском, Новоспасском и Майнском районах, в Новоульяновске и Ульяновске остались без электричества 7 тыс. 616 домов, сообщается на сайте ведомства.

Частично отключены от света 19 населенных пунктов, всего без электроэнергии находятся 16 тыс. 470 человек, из них 3,2 тыс. детей. По предварительным данным, причиной отключения стали погодные условия.

Для устранения аварии привлечены 80 энергетиков и 26 единиц техники.