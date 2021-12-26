Кузин: Наиболее проблемной для нас в вопросе вакцинации от COVID-19 является группа 60+ лет

Он отметил, что в целом Украина выполнила критерии Всемирной организации здравоохранения, согласно которым до конца года в стране должны вакцинировать 40% взрослого населения.

“Наиболее проблемной для нас является группа 60+ лет. С одной стороны, она является рискованной с точки зрения тяжелого течения коронавирусной болезни, с другой стороны, довольно низкие показатели по охвату прививки – 37,4% этой группы только были вакцинированы по состоянию на данный момент, безусловно, до конца этого года, может, удастся выполнить 40%, но это сверхнизкие показатели для группы риска. Группа довольно большая – около 12 млн человек”, – заявил главный санврач.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 25 декабря в стране минимум одну дозу вакцины получили 14,6 млн человек, а 13,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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