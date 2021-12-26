 

В Минздраве Украины не ожидают существенного подъема заболеваемости COVID-19 до конца февраля, но все будет зависеть от “Омикрона” – Кузин

26.12.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“До конца февраля 2022 года мы не ожидаем существенного подъема заболеваемости. По прогнозам, которые мы делали совместно с Советом нацбезопасности и обороны, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тыс. случаев в сутки и такая ситуация более или менее стабильная будет наблюдаться до конца февраля. Мы уже привыкли к тому, как и в 2021-м, и в 2020 году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости”, – сказал он.

Кузин отметил, что в Минздраве пока не рассчитывают, что этот подъем будет выше, чем в 2021 году, но все будет зависеть от нового штамма “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 декабря подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,7 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Нападение на журналистку в поезде. “Укрзалізниця” уволит сотрудников, по чьей вине произошел инцидент

29.12 / Германия во главе Совета ЕС удержала Евросоюз от распада

02.08 / Футболист Зинченко впервые стал отцом. Фото новорожденной

20.07 / Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

23.12 / «В десятки раз больше официальных данных» — Франция не справляется с отслеживанием распространения «омикрона»

12.10 / Гривна продолжила дорожать к доллару

30.11 / Европе грозит Рождество без подарков

05.11 / В Госдуме назвали условие снятия иммунитета с депутата Рашкина

01.12 / В МИД РФ заявили, что не готовы обсуждать Крым и санкции с США

15.08 / “Талибан” захватил города Мазари-Шариф и Джелалабад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика