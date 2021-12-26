Стали известны подробности инцидента с фигуристом Соловьевым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Дмитрий Соловьев сразу после избиения в центре Москвы отказался от медицинской помощи, ее предлагали ему дважды, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По его словам, полицейские прибыли на место менее чем за четыре минуты. «Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы 03. Потом сотрудники <…> всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно житель отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было. К сожалению, только через шесть часов после события нам к поступило сообщение о травмах из лечебного учреждения», – передает ТАСС слова Васенина в эфире передачи «Соловьев Live».

Васенин добавил, что полиции фактически понадобилось менее суток для принятия решения о возбуждении уголовное дела.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».