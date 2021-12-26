 

В Казанском федеральном университете отказались комментировать сообщения о задержании ректора

26.12.2021, 0:44, Новости дня
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Казанский федеральный университет (КФУ) не комментирует сообщения о задержании ректора, работает в прежнем режиме, сообщили в вузе.

«Официальной информации нет, никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

В парламенте Татарстана, депутатом которого является Гафуров, также не смогли прояснить ситуацию. «Мы читали, но у нас нет никакой информации, мы не можем комментировать», – сказали в госсовете региона.

Ранее местное издание «Реальное время» сообщило, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был задержан накануне. Речь якобы идет о возможной причастности к убийству прошлых лет, сообщил источник. По данным издания, допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вечером Гафурова увезли в Москву. Также, по данным местных СМИ, в среду следственные действия по этому делу начались в Елабуге.

Другая версия связана с делом о коррупции с федеральными деньгами, информирует «Бизнес ONLINE». 

По данным вуза, Ильшат Гафуров 1961 года рождения, родом из татарстанского поселка Бавлы. Должность ректора КФУ занимает с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Он кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

Ранее ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) задержали по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей.



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