 

В Грузии 300 сторонников Саакашвили объявили голодовку протеста

26.12.2021, 0:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 300 сторонников экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили начали в среду бессрочную голодовку за освобождение отбывающего шестилетнее заключение своего лидера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Акция проходит в 11 палатках у центрального офиса партии экс-президента «Единое национальное движение» по дороге в Тбилисский международный аэропорт.

Среди объявивших голодовку – формальный лидер «националов», антироссийский радикал Никанор Мелия и некоторые другие руководители партии.

Оппозиционеры говорят, что будут сменять друг друга в ходе этой акции. При этом часть из них уже сообщили, что воздержатся от голодовки «по состоянию здоровья».

«Это – акт самопожертвования», – сказала депутат парламента от «националов» Хатиа Деканоидзе, которая сама не намерена голодать.

В партии отмечают, что Саакашвили не требовал начать голодовку, хотя накануне грузинские СМИ сообщили, что экс-президент настаивал на радикальных действиях оппозиции, угрожая в ином случае прикрыть каналы финансирования.

В правящей «Грузинской мечте» высмеяли данную голодовку. «Детсадовская сказка, просто циничная», – сообщил парламентарий Георгий Амилахвари. Его коллега Созар Субари предложил участникам акции наведываться в «Макдональдс» поблизости, напомнив, что сам Саакашвили питался во время пятидесятидневной «голодовки» в тюрьме, и это фиксировали камеры видеонаблюдения.

Посмеиваются над «националами» и в соцсетях. Пользователи говорят, что «истории известны триста спартанцев, а теперь появились триста голодающих членов секты Саакашвили», а также иронизируют, что «если понравится меню голодовки, то можно к ней присоединиться». Также в соцсетях пишут, что «Саакашвили лишил сторонников традиционного новогоднего сациви».

Критикуют акцию и в других оппозиционных партиях. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил, что такую форму протеста в Европе давно никто не использует.

По его словам, «невозможно, чтобы кого-то выпустили из тюрьмы только лишь по требованию голодающих».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / ВГТРК победила в споре с литовским регулятором по запрету трансляции «РТР-Планета»

20.12 / Зеленский о поставке вакцины “Спутник V”: Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

25.10 / Итоговая явка на украинских выборах составила 35,94%

01.11 / Решение о прекращении работы информбюро НАТО в Москве вступило в силу

21.10 / Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

04.12 / Ставка на краткосрочное влияние «омикрона» — ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти

29.07 / Мнения: Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

05.09 / Bellingcat работает над тремя три материалами о спецоперации по задержанию вагнеровцев, два из них скоро выйдут – Грозев

11.09 / Фильм «Событие» получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале

21.12 / Обозреватель CNN предложил изгнать граждан РФ из стран Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика