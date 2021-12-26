 

Власти испанского острова Ла-Пальма сообщили о завершении извержения вулкана. Оно длилось 85 дней

26.12.2021, 0:18, Новости дня
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“Извержение закончилось. Но это не означает конец чрезвычайной ситуации. Опасность и риски остаются”, – заявил член Совбеза и спикер правительства Канарских островов Хулио Перес.

Процесс извержения длился 85 дней и восемь часов. Он стал самым продолжительным на острове за 375 лет.

Контекст:

Извержение вулкана началось 19 сентября, на острове эвакуированы около 6 тыс. человек. Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия.

Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха уничтожили 1100 зданий.

Авиакомпании отменили пассажирские рейсы на острове Ла-Пальма.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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