 

По факту взрыва в жилом доме во Львовской области полиция начала расследование

26.12.2021, 0:18, Новости дня
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В полиции отметили, что в деревянном доме взорвалась газовоздушная смесь.

В доме проживала семья из пятерых человек, во время происшествия они были дома.

“В результате взрыва 11-летняя девочка, двое юношей в возрасте 19 и 20 лет и их родители, 43-летняя женщина и 47-летний мужчина, получили ожоги разной тяжести и были госпитализированы. Дом в результате взрыва полностью разрушен”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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