Придадут объем и облегчат укладку: самые трендовые многослойные стрижки 2022 года

Многослойные стрижки снова в тренде. Красивые и объемные пряди помогут превратить образ в настоящий звездный лоск. В 2022 году будут популярными пышные варианты, которые помогут не просто сделать красивую стрижку, но и визуально облегчить даже волнистые волосы.

Челка в тренде

Волосы средней длины отлично выглядят в сочетании с челкой. Тогда лицо приобретает правильные черты. Это хороший выбор для людей, которые имеют круглое или овальное лицо. Боковые пряди отлично скрывают щеки и делают скулы более узкими.

Кстати, челку можно комбинировать с прямыми и волнистыми прядями. Удлиненная челка на волосах средней длины также выглядит эффектно. С ее помощью можно превратить круглый тип лица в овальный и таким образом акцентировать внимание на зоне глаз и лба. Конечно, такой вариант подойдет не всем, но в сочетании с многослойной техникой стрижки получается очень хороший результат.

Дерзко и эффектно

Короткие боковые пряди, прямая густая челка и средняя длина с ровным срезом сзади отлично сочетаются в одном направлении. Результат довольно яркий и современный. Прямые волосы визуально делают объемность.

Взгляд с такой прической кажется более выразительным, а скулы – яркими. Прическу нужно обновлять по мере отрастания прядей, но результат того стоит. На волнистых прядях также будет эффектным такой вариант. Пышные локоны визуально сами по себе делают хороший объем, и можно достичь красивой укладки, даже если просто пальцами поправить пряди. Здесь уместна челка, хотя если лоб визуально узкий, то можно обойтись без этого элемента, но без многослойного среза достичь эффекта пышности практически нереально.

Вариант с многослойной стрижкой подойдет практически под любой тип лица, но волнистые пряди отлично создают объем и делают лицо нежным и мягким. Пышные пряди намного легче расчесывать каждый день, это не требует много сил и времени.

Челку можно укладывать по-разному, тогда внешность будет меняться.

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Классический вариант

Многослойная стрижка выглядит слегка растрепанной, но за счет этого пряди-перья делают визуальный объем и создают дополнительную пышность на волосах. Разная длина прядей делает акцент на самой технике и подчеркивает оригинальность стрижки.

Длинная прямая челка на лбу дополняет образ и скрывает мелкие недостатки на лице. Волосы легко очерчивают лицо и смягчают его черты. Акцент делается на глазах и зоне бровей. Такой вариант будет стильным и оригинальным в 2022 году. Стилисты называют именно этот вариант одним из топовых.

Многослойная стрижка дает возможность визуально увеличить объем волос на голове. Создается впечатление хорошей пышности, и можно по-разному укладывать свои пряди, от чего всегда будет меняться прическа.

Стрижка в стиле Брижит Бардо с уменьшенными кончиками и удлиненной челкой также будет трендовой в 2022 году. Стилисты уверены, что с легкими завитками укладка будет смотреться намного привлекательнее.

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Новые решения

Небольшой объем на многослойной стрижке также будет смотреться неплохо.

Этот вариант делает пряди пышными и красивыми. Такая же стрижка на волнистых прядях в сочетании с прямой челкой также смотрится довольно эффектно и стильно. Ее можно комбинировать с разной длиной и дополнять косой челкой или прямой. Все зависит от типа лица.

Многослойные стрижки выглядят эффектно не только спереди, но и сзади. По бокам неровные срезы дают дополнительный объем и, независимо от текстуры волосы, выглядят эффектно и женственно. Это отличный вариант для повседневного стиля, который не требует длительной укладки и много времени на создание оригинального образа. Всего несколько минут – и красивая многослойная стрижка будет готова.