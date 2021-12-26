Захарова объяснила, зачем РФ обнародовала предложения к США по безопасности

Россия подробно изложила подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, а также чтобы работа была открытой, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «для того, чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам».

«Неужели это плохо?», – задалась она вопросом.

Представитель МИД добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам.

«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда – не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», – подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.

Напомним, МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины; блок отказывается от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии; альянс не размещает дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

В США заявили о готовности к переговорам по безопасности.