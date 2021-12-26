 

Госдума отменила обязательный техосмотр

26.12.2021, 0:00, Новости дня
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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

«Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», – передает РИА «Новости» сообщение замглавы комитета по транспорту Павла Федяева.

Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур.



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