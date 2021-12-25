Опустошение хорошей матери – Личное мнение

Маша Кожевникова разоткровенничалась о депрессии и лишнем весе.



Фото: Соцсети

Цитирую:

Прошло только полгода, как я стала куда-то выходить и ездить. Супруг говорит: «Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и всё остальное».

Родив третьего ребёнка, Кожевникова столкнулась с апатией.

Перестала общаться с друзьями, не хотела выходить в люди, разъелась, причём сильно. Это своё состояние Маша называет опустошением.

Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трёх лет жила в депрессии.

Я занималась детьми. Там выкладывалась по полной, но всё это идёт не от мозга, а от сердца. Что касалось семьи — выполняла, что касалось меня — ушла в глубокий анализ.

Прошло всего полгода с тех пор, как Маша потихонечку вылезла из этого состояния.

На примере своих подруг и знакомых заметила интересную вещь: все те из них, кого считаю хорошими матерями, сталкивались с тем, через что прошла Маша. Кто-то — в меньшей форме, кто-то — в большей, но все они знакомы с этим состоянием.

Тревога, усталость, опустошение, лишние килограммы, нежелание смотреть в зеркало — всё это у них было.



Фото: Соцсети

А вот те мои подруги, которых я, увы, не могу назвать хорошими матерями, пришли в форму чуть ли не через две недели после родов, поскакали в качалку и «на ноготочки», кинув младенцев на нянек и бабок.

Разумеется, при таком образе жизни у них очень быстро пропало молоко: даже до года детей не докормили. Зато сразу стало можно оставить ребёнка с бабушками и улететь отдыхать на другой конец света с мужем.

Скажу как есть: с ними лично мне интереснее.

Плохие матери не таскают за собой повсюду детей и легко срываются «на кофе» по звонку. Приглашая в ресторан или в гости такую подругу, я точно знаю: придёт одна, и мы отлично проведём время.

Хорошая мать маленького ребёнка часто измотана и оценивает всегда худую меня грустным взглядом с оттенком досады и даже, чего уж там, зависти. Встретиться с ней — проблема. Если вытащишь её к себе, то припрётся с ребёнком и будет слушать тебя вполуха. Тухло.

По молодости я была дурой и слила нескольких таких подруг. Сейчас жалею. Они — надёжные, хорошие люди, с которыми можно и нужно было дружить до конца жизни.

Дети выросли, лишние килограммы ушли, а надёжность и ответственность остались в основе их характера.

Как чувствовали себя после родов? Как долго приходили в форму? Как чувствуете себя сейчас? Что для вас самое сложное в материнстве?

—