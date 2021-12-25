Почти половина украинцев верит в возвращение оккупированного Россией Крыма – опрос

Респондентам задавали вопрос: “Как вы считаете, удастся ли Украине вернуть Крым?”

Вариант “Да, в ближайшей перспективе” выбрали 4,3% опрошенных, вариант “Да, но в отдаленной перспективе” – 41,8%.

Не верят в возвращение полуострова 33,2% участвовавших в исследовании.

Затруднились с ответом 20,7% респондентов.

Скриншот: activegroup.com.ua

Больше всего верящих в скорое возвращение Крыма проживают на юге страны – 7%.

Не верят в возвращение полуострова преимущественно на западе – 41,6%.

34,1% опрошенных на востоке Украины затруднились с ответом. Это максимум среди регионов.

Социологическое исследование проводилось 17–20 декабря методом личного интервью (face-to-face) на всей территории Украины, кроме оккупированной. Опрошено 2656 респондентов. Погрешность выборки не превышает 1,9%.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

—