Избегайте использования хайлайтера и румян: четыре хитрости с макияжем для девушек с ямочками на щеках

Ямочки на щеках являются особенностью и индивидуальностью человека. Девушку такие изгибы на щеках делают еще более очаровательной. Однако далеко не многие знают о том, что ямочки являются своего рода формой несовершенно сформированных лицевых мышц.

Кроме того, у таких девушек в основном милая, кукольная внешность, которую нужно подчеркнуть и выделить. Чтобы подчеркнуть красоту и особенности щек, нужно правильно сделать макияж. Вот несколько рекомендаций относительно его выполнения.

Можно нанести праймер в качестве основы

Первый этап должен начинаться с нанесения праймера в качестве основы под макияж, чтобы другие продукты могли хорошо впитаться.

Можно использовать грунтовку с гладкой и легкой текстурой. Затем после грунтовки можно наносить тональный крем. Это помогает выровнять кожные покровы и замаскировать прыщи на лице. Нужно все используемые средства хорошо разгладить при помощи спонжа, чтобы получить максимально однородную текстуру.

Не стоит наносить косметические средства слишком толстым слоем. Лучше всего воспользоваться кремом ВВ или же СС. Нужно помнить о том, что чем легче и невесомее текстура тонального крема, тем лучшего результата можно добиться. В итоге кожа становится бархатистой.

Кроме того, обязательно нужно хорошо увлажнить кожные покровы, чтобы они были красивыми, ровными и бархатистыми. Кожа должна выглядеть хорошо увлажненной, но при этом матовой. Это поможет еще больше выделить и подчеркнуть красивые ямочки на щеках.

Обозначить ямочки при помощи контура или теней для век

Уровень глубины ямочек на щеках у каждой девушки может быть разным. У некоторых они маленькие, а у других – глубокие. Можно еще больше выделить ямочки на лице при помощи грамотно подобранного макияжа.

Для этого потребуются контуринг или тени для век. Нужно выбранное косметическое средство нанести на изгибы щек при помощи небольшой заостренной кисти.

Следует убедиться в том, что цвет контуринга на пару тонов темнее, чем естественный оттенок кожных покровов.

Избегать использования румян и хайлайтера в области ямочек

Применение этих косметических средств при выполнении макия жа имеет важное значение, так как при правильном их нанесении можно создать красивый эффект на лице.

Это касается и тех случаев, когда нужно подчеркнуть ямочки на щеках при помощи мейка. Однако при этом стоит избегать нанесения румян и хайлайтера в области ямочек. Можно использовать эти два продукта, нанося их от середины и до верхней части щек, чтобы все выглядело естественно. Румянец должен быть максимально легким и натуральным.

Макияж век и губ

На веки и губы желательно нанести косметические средства, которые соответствуют оттенку ваших кожных покровов. Отличным вариантом станут землистые тона.

Можно нанести тени, подводку для глаз, покрасить брови в желаемый оттенок. Также можно использовать помаду, которая по цвету будет максимально подходить к оттенку вашей кожи. Отличным вариантом станут нюдовые тона, которые помогут красиво подчеркнуть естественность вашего образа.