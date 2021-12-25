Врач назвал единственное средство против похмелья

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25.12.2021, 23:16, Новости дня
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Похмелье представляет смертельную угрозу, важно не доводить себя до такого состояния, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо просто не доводить до похмелья – это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья», – приводит РИА «Новости» комментарий врача.

Мясников также отметил, что похмелье может представлять смертельную угрозу. Например, для пожилых или людей с факторами риска.

«Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови, добавил Мясников. По его словам, такое состояние может вызвать делирий – состояние с «30 процентной смертностью». Употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови, но их восстановление не спасет от болезненного самочувствия на следующее утро после праздника.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева выразила мнение, что наименее вредным алкогольным напитком является вино.



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