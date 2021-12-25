В Конго произошел взрыв, погибли три человека

Минимум три человека погибли при взрыве в городе на востоке Демократической Республике Конго, сообщают информационные агентства.

Взрыв произошел в городе Бени, глава города Нарцисс Мутеба сообщил, что инцидент произошел в самом центре населенного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Градоначальник призвал жителей вернуться в свои дома в целях безопасности.

В октябре по меньшей мере 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Конго.