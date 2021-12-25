Стало известно о состоянии упавшего с высоты в Тюмени канатоходца
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Сорвавшийся с каната в ходе выступления в цирке на глазах у зрителей канатоходец Махмуд Суанбеков получил ушибы, сообщил Тюменский цирк.
«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке. Переломов нет. Все хорошо», – сообщается в официальном Instagram цирка.
В департаменте здравоохранения региона РИА «Новости» сообщили, что вызов в скорую поступил в 16.25 по местному времени, медики приехали через три минуты, они осмотрели пострадавшего, оказали первую помощь и доставили в ОКБ №2.
«Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», – уточнили в ведомстве.
Напомним, в субботу в тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео.
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