Стало известно о состоянии упавшего с высоты в Тюмени канатоходца

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25.12.2021, 23:16, Новости дня
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Сорвавшийся с каната в ходе выступления в цирке на глазах у зрителей канатоходец Махмуд Суанбеков получил ушибы, сообщил Тюменский цирк.

«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке. Переломов нет. Все хорошо», – сообщается в официальном Instagram цирка.

В департаменте здравоохранения региона РИА «Новости» сообщили, что вызов в скорую поступил в 16.25 по местному времени, медики приехали через три минуты, они осмотрели пострадавшего, оказали первую помощь и доставили в ОКБ №2.

«Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в субботу в тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео.



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