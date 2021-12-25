Российские наемники в Мали: теперь — официально

15 стран Запада, начиная с Франции, протестуют против размещения «ЧВК Вагнера» на территории этой страны.

То, о чем так долго говорили французские власти с властями российскими (и в последний раз — Макрон с Путиным в свой день рождения 21 декабря), похоже, свершилось: временные военные власти Мали (хунта) достигли принципиального соглашения с «ЧВК Вагнера». Во всяком случае, вечером 23 декабря этот факт подтвержден заявлением МИД 15 стран. Заявление сделано на следующий день после того, как Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце заседание Совета обороны по малийскому вопросу. Накануне заседания Макрон в который раз попытался обсудить «малийский вопрос» с Путиным…

Фото: East News

Напомним, власти Франции, которая вот уже почти девять лет проводит антитеррористическую операцию в африканском регионе Сахель (тропический саванный регион в Африке между пустыней Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. — Ред.), несколько месяцев пытались не допустить прихода вагнеровцев в Мали. О грядущем приходе стало широко известно после утечки, опубликованной агентством Reuters в середине сентября. И с тех пор что только не делал официальный Париж, чтобы остановить очередной российский военно-дипломатический «проект»: главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли предупреждали Сергея Лаврова и Сергея Шойгу о «тяжелейших последствиях»; госпожа Парли летала на переговоры с малийскими «временными» военными властями; Париж задействовал своих партнеров в регионе — Экономическое сообщество западноафриканских государств (которое давило на Бамако) — и своих партнеров в Европе (которые приняли новые санкции против вагнеровцев и связанных с ними компаний); Макрон, говоривший о малийской проблеме с Путиным по телефону несколько раз, собирался 20-21 декабря совершить визит в эту страну, чтобы встретиться с полковником Ассими Гойта, временным президентом Мали, а заодно поучаствовать в рождественском ужине с французскими солдатами, задействованными в антитеррористической операции «Бархан».

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Но военным пришлось ужинать без президента: 18 декабря Елисейский дворец заявил, что визит отменен «из-за санитарной ситуации». Отговорка, которую вряд ли стоит принимать всерьез: еще как минимум 15 декабря визит оставался в силе — о нем сообщали и французские, и африканские СМИ. На самом деле французским властям так и не удалось найти доводов (дипломатических, военных, но главное — политических и финансовых), чтобы «перебить» предложение Москвы. Париж сегодня вряд ли обладает такими ресурсами во всех вышеперечисленных областях, чтобы широко тратить их на удовлетворение потребностей военных властей одной отдельно взятой африканской страны. Макрон и так хотел (и летом объявил об этом официально) сократить французский контингент в Сахеле, что, собственно, и стало для малийских военных предлогом, объясняющим переговоры с Москвой (тем более что многие из них, начиная с самых главных — президента Гойта, председателя Национального переходного комитета Диава, министра обороны Камара, — проходили подготовку в России).

21 декабря Кремль выпустил коммюнике по поводу последнего разговора президентов РФ и Франции: «…Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников. <…> По инициативе Э. Макрона затронута ситуация в Мали». И больше о теме ни слова.

Макрон не посчитал нужным официально комментировать состоявшийся разговор: во всяком случае, до сих пор Елисейский дворец не отправил коммюнике аккредитованным журналистам и не сказал даже о самом факте переговоров с Путиным на своем сайте.

На следующий день, 22 декабря, в Елисейском дворце прошло заседание Совета обороны, посвященное Мали.

Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

В тот же день госсекретарь США Блинкен предупредил власти Бамако о последствиях «дестабилизации страны» («…в рамках этой сделки, стоимость которой составляет 10 млн долларов в месяц, деньги, которые могли бы быть использованы для поддержки малийских вооруженных сил и государственных служб, направляются на оплату развертывания в Мали сил «Группы Вагнера» Евгения Пригожина. Силы «Вагнера», известные своей дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут мир в Мали, а скорее еще больше дестабилизируют страну»).

Не помогло и американское предупреждение: было бы интересно когда-нибудь узнать, насколько заманчивое предложение сделала Россия.

23-го вечером МИД Франции распространил коммюнике за подписью 15 стран, так или иначе участвующих, по официальным данным, в борьбе с терроризмом в Сахеле (Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Канада, Италия, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Дания, Португалия, Румыния, Швеция, Эстония, Литва).

Оно начинается словами: «Мы, международные партнеры, приверженные поддержке Мали и ее народа в их усилиях по достижению прочного мира и стабильности и борьбе с терроризмом, решительно осуждаем размещение наемников на малийской территории». В документе также говорится: «Мы глубоко сожалеем о решении переходных властей Мали использовать и без того ограниченные государственные средства на оплату иностранных наемников вместо того, чтобы поддерживать малийские вооруженные силы и государственные службы на благо малийского народа».

Дальше в сообщении указывается на то, с кем именно заключили соглашение малийские полковники: «Мы также напоминаем о принятии Европейским союзом (13 декабря) комплекса ограничительных мер против самой «Группы Вагнера» и восьми связанных с ней физических и трех юридических лиц…, причастных к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные, произвольные казни и убийства, и к дестабилизирующей деятельности в некоторых странах, где они действуют».

В то же время французы (и поддерживающие их европейские партнеры) пока не намерены покидать Мали — хотя ранее МИД и Минобороны Франции заявляли, что французское военное присутствие «несовместимо» с нахождением там же вагнеровских наемников. Которые, как ранее заявлял глава МИД Франции Ле Дриан, тесно связаны с российским государством. В октябрьском интервью телеканалу France 5

на вопрос «Вагнер — это Россия?» министр ответил: «Даже если РФ это отрицает…, это не обманывает никого,

тем более что лидер этой группы (ранее Ле Дриан неоднократно называл «лидером» г-на Пригожина. — Ю .С.) очень близок к Владимиру Путину, все это знают».

На днях и Евросоюз, обосновывая санкции против вагнеровцев, заявил: «Группа Вагнера» — это неинкорпорированная частная военная организация, базирующаяся в России… Ее возглавляет Дмитрий Уткин, а финансирует Евгений Пригожин».

Уткин получил от президента РФ как минимум четыре ордена Мужества, а судя по слухам, еще и звание Героя России, сообщал корреспондент «Новой» Денис Коротков.

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О связи ЧВК с официальными российскими властями говорится и в нынешнем коммюнике 15 стран: «Мы знаем об участии правительства Российской Федерации в оказании материальной поддержки развертыванию «Группы Вагнера» в Мали и призываем Россию к ответственному и конструктивному поведению в регионе».

22 декабря издание Africa Intelligence сообщило о том, что 19-го числа в Бамако приземлился Ту-154М (под номером RA-85042), «принадлежащий ВВС России». «После пяти часов пребывания на месте он отправился в Ливию, а затем снова в Дамаск». «Самолет хорошо известен европейским и американским спецслужбам, — утверждает издание. — Он принадлежит очень скрытному 223-му летному отряду [Минобороны России]. <…> Ранее первые появления 223-го на востоке Ливии, где он очень активен, совпали с появлением в стране первых элементов «Вагнера».

Присутствие этого самолета — признак прогресса в переговорах между малийской военной хунтой и частной российской компанией,

подчеркнуло издание: «После пяти месяцев оживленных переговоров — в частности, о стоимости — обе стороны действительно близки к соглашению о размещении [в Мали] почти 500 российских парамилитари с первого квартала 2022 года». «Помимо постоянного присутствия в Бамако, часть участников [ЧВК] будет размещена в десятке населенных пунктов, включая по меньшей мере три места добычи полезных ископаемых». Как стало известно Africa Intelligence (AI), «горстка представителей компании Wagner (так в тексте. — Ю. С.) разведывала малийское золото и магниевые участки с октября».

То же самое пояснил агентству France-Presse «источник во французском правительстве»: «В настоящее время происходят постоянные воздушные ротации военно-транспортных самолетов, принадлежащих российской армии, в аэропорту Бамако созданы условия для приема значительного числа наемников, отмечены частые визиты в Бамако руководителей компании «Вагнер» и деятельность российских геологов, которые, как нам известно, близки к компании «Вагнер».

«В ближайшие недели» в Бамако ожидают Сергея Лаврова, утверждает AI.

При этом сам Сергей Лавров ранее заявлял, что российские власти не имеют отношения к сделке вагнеровцев с малийскими властями, подчеркивает ТАСС. И в то же время жестко осудил европейские санкции в отношении этой ЧВК.

Фото: East News

Что дальше будут делать французские власти и их партнеры? В коммюнике 15 стран говорится: «В соответствии с целями Международной коалиции по Сахелю мы подтверждаем нашу решимость продолжать наши усилия по защите гражданского населения, поддерживать борьбу с терроризмом в Сахеле и способствовать долгосрочной стабильности… Мы будем продолжать следить за ситуацией и оценивать ее».

По данным AI, с сентября — то есть со времени, когда было предано гласности намерение малийских властей «сотрудничать» с вагнеровцами, — Генеральный штаб вооруженных сил Франции разрабатывает три сценария действий в Мали — «в зависимости от степени развертывания российских военизированных формирований в стране». «С ноября Париж также представил несколько вариантов странам Европейского союза, партнерам Франции в Сахеле. Некоторые из них сделали развертывание «Вагнера» «красной линией» своего присутствия в регионе. С французской стороны также рассматривается вопрос об ускорении «реорганизации» операции «Бархан».

А пока в «коммюнике пятнадцати» содержится призыв к «временным» малийским властям «в кратчайшие сроки» организовать выборы

— для того чтобы власть перешла к гражданским лицам. Ранее малийские военные обещали провести выборы в феврале. Но в конце сентября, сразу после того, как «на полях» саммита ООН «неформальную» поддержку переговорам с вагнеровцами оказал Лавров (сделав это показательно, сразу после встречи с французским министром Ле Дрианом), малийский «временный» премьер Майга заявил, что выборы, «скорее всего», будут «перенесены на несколько недель или несколько месяцев».

Собственно, в том, что Москва может поддержать военную хунту Мали в деле сохранения ее «временной» власти на необозримую перспективу, и содержится один из главных «секретов» «сделки» малийских военных с ЧВК из России. Которое и Евросоюз, и США, и ООН подозревают в совершении преступлений в других странах: Украине, Сирии, Ливии, Судане, Мозамбике, ЦАР… За это, по утверждению ЕС, и введены санкции.

Напомним, убийство в ЦАР российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева — до сих пор официально не расследовано.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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