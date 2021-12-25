 

“Он хотел бы, чтобы мы радовались Рождеству”. Елизавета II в рождественском обращении почтила память покойного супруга

25.12.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В нем она вспомнила своего покойного супруга принца Филиппа, который умер в апреле в возрасте 99 лет.

Телерадиокорпорация BBC отметила, что в этом году послание королевы было “более личным, чем ожидалось”. Во время записи ролика она сидела рядом с фото, на котором они с Филиппом запечатлены во время их “бриллиантовой” свадьбы в 2007 году. Елизавета II надела сапфировую брошь, которую носила во время их медового месяца в 1947 году.

“Хотя для многих это время большого счастья и хорошего настроения, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю почему. Но что касается меня, то за месяцы, прошедшие со дня смерти моего возлюбленного Филиппа, я получила большое утешение в тепле и привязанности многих даней его жизни и работе со всей страны, Содружества и всего мира… Но жизнь, конечно же, состоит из последних расставаний и первых встреч – и как бы я и моя семья ни скучали по нему, я знаю, что он хотел бы, чтобы мы радовались Рождеству… Мы чувствовали его присутствие, когда мы, как и миллионы людей во всем мире, готовились к Рождеству”, – сказала королева.

По ее словам, хоть пандемия коронавируса все еще не позволяет праздновать Рождество так, как все привыкли, все же можно наслаждаться многими счастливыми традициями.

“Будь то пение гимнов – если мелодия хорошо известна – украшение елки, вручение и получение подарков или просмотр любимого фильма, финал которого мы уже знаем. Неудивительно, что семьи так часто дорожат своими рождественскими делами. Мы видим, как наши собственные дети и их семьи принимают роли, традиции и ценности, которые так много значат для нас, поскольку они передаются от одного поколения к другому, иногда обновляясь с учетом меняющихся времен. Я вижу это в своей семье, и это источник большого счастья”, – заявила она.

Елизавета II напомнила, что в 2022 году будет платиновый юбилей ее правления – 70 лет.

“Я надеюсь, он даст людям повсюду возможность ощутить чувство единения, шанс поблагодарить за огромные изменения, произошедшие за последние 70 лет – социальные, научные и культурные – а также уверенно смотреть в будущее”, – отметила она.

Королева также упомянула в поздравлении о детях.

“Взрослые, отягощенные заботами, иногда не видят радости в простых вещах. И для меня и моей семьи, даже если в этом году не будет одного знакомого смеха, Рождество будет радостью, поскольку у нас будет возможность вспомнить и по-новому увидеть чудо праздничного сезона глазами наших маленьких детей, из которых мы были рады приветствовать еще четырех человек в этом году”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: BBC / YouTube
Контекст:

Королева планировала традиционно отмечать Рождество в Сандрингемском дворце в Норфолке, но из-за угрозы новой волны коронавируса осталась в Виндзоре. К ней присоединились члены семьи.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Авария с 95-летним ветераном привела в шок мэра Ялты

23.09 / Приехавших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов теста

19.06 / Белый дом: Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – нонсенс

13.11 / Эксперт объяснил, с кем РФ надо договариваться о покупке Одессы

12.09 / Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны

06.11 / “15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили”. Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове

14.02 / В Госдуме объяснили попытку импичмента Трампу

26.12 / Миротворцы ООН погибли после нападения повстанцев в ЦАР

11.11 / Московским музеям, библиотекам и кинотеатрам рекомендовали ввести QR-коды

16.08 / Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования митингующих к властям Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика