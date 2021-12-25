 

Передача в концессию двух морских портов в Украине привлечет 3,7 млрд грн инвестиций – Шмыгаль

25.12.2021, 22:50, Новости дня
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“Чтобы развивать нашу страну, необходимы совместные усилия государства, бизнеса и граждан. Именно поэтому в последний год мы активизировали работу над проектами государственно-частного партнерства в различных отраслях – от инфраструктуры до энергетики”, – сказал он.

По данным премьера, “только за последний месяц было финализировано два проекта по концессиям в морских портах Украины”.

“Благодаря этому порт Ольвия [возле Николаева] получит 3,4 млрд грн инвестиций, а порт Херсон – более 300 млн грн. Это позволит существенно улучшить их инфраструктуру и способствовать экономическому развитию нашей страны”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/483858496514692

Контекст:

Херсонский морской торговый порт сдан в концессию на 30 лет 26 июня 2020 года. Договор подписан с компанией “Рисоил-Херсон”.

Порт Ольвия в начале декабря 2021 года передали в концессию катарской компании QTerminals. Срок соглашения – 35 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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