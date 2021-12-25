Посольство США в 30-ю годовщину признания независимости Украины: Отношения между странами сейчас крепкие, как никогда

“Сегодня 30 лет с тех пор, как США признали Украину независимым и суверенным государством. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, ведь мы работаем вместе над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины, созданием евроатлантического будущего Украины”, – заявили в дипмиссии.

Сьогодні 30 років відтоді, як США визнали Україну незалежною та суверенною державою. Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України. pic.twitter.com/IrMgOKXGQZ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 25, 2021

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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