 

Путин и ас-Сиси обсудили строительство египетской АЭС

25.12.2021, 22:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили сотрудничество между странами, в том числе строительство первой АЭС в Египте «Эль-Дабаа», сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также главы государств отметили, что Египет будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Главы государств затронули и международные темы. Лидеры констатировали близость подходов РФ и Египта в отношении урегулирования в Ливии.

Президенты условились и далее поддерживать тесные контакты.

Напомним, предыдущий разговор египетского и российского президентов проходил в середине ноября. Тогда лидеры отметили важность дальнейшей координации при урегулировании кризисов в Африке и на Ближнем Востоке.



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