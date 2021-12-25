Купившего через Facebook поддельные права украинца освободили от наказания

В Закарпатской области Украины суд решил не наказывать мужчину, купившего поддельные водительские права через Facebook и предъявившего их полиции.

Мужчина в начале 2021 года заказал в Facebook права со своей фотографией, в ходе проверки он представил полиции поддельное удостоверение. Экспертиза показала, что документы были изготовлены при помощи принтера или копировальной техники, передает «Страна.ua».

Обвиняемый признал свою вину в суде, и суд учел его раскаяние, а также обещание не повторять таких поступков. Мужчину освободили от уголовной ответственности.

Изготовителя подделки так и не установили.

В 2020 году в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России.