 

Купившего через Facebook поддельные права украинца освободили от наказания

25.12.2021, 22:32, Новости дня
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В Закарпатской области Украины суд решил не наказывать мужчину, купившего поддельные водительские права через Facebook и предъявившего их полиции.

Мужчина в начале 2021 года заказал в Facebook права со своей фотографией, в ходе проверки он представил полиции поддельное удостоверение. Экспертиза показала, что документы были изготовлены при помощи принтера или копировальной техники, передает «Страна.ua».

Обвиняемый признал свою вину в суде, и суд учел его раскаяние, а также обещание не повторять таких поступков. Мужчину освободили от уголовной ответственности.

Изготовителя подделки так и не установили.

В 2020 году в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России.



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