На Гавайях запускают систему поиска инопланетных цивилизаций

Как сообщают источники, Соединенные Штаты используют лазерные системы LaserSETI для поиска инопланетных цивилизаций. Одна из них вскоре начнет работать на Гавайях. В местном институте SETI ее и создали.

Первую систему поиска установили на самой вершине гавайского вулкана Халеакала. Еще одна, аналогичная система, будет расположена в штате Калифорния на территории обсерватории в Сономе.

По мнению экспертов, поиск инопланетян до сих пор не увенчался успехом только потому, что в распоряжении нашей науки не было достаточно эффективных инструментов. Станут ли таковыми предложенные лазерные системы, пока непонятно. Однако ученые полагают на них большие надежды. Задача лазерных устройств состоит в том, чтобы обнаруживать в глубинах космоса любые импульсы.