 

На Гавайях запускают систему поиска инопланетных цивилизаций

25.12.2021, 22:14, Новости дня
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Как сообщают источники, Соединенные Штаты используют лазерные системы LaserSETI для поиска инопланетных цивилизаций. Одна из них вскоре начнет работать на Гавайях. В местном институте SETI ее и создали.

Первую систему поиска установили на самой вершине гавайского вулкана Халеакала. Еще одна, аналогичная система, будет расположена в штате Калифорния на территории обсерватории в Сономе.

По мнению экспертов, поиск инопланетян до сих пор не увенчался успехом только потому, что в распоряжении нашей науки не было достаточно эффективных инструментов. Станут ли таковыми предложенные лазерные системы, пока непонятно. Однако ученые полагают на них большие надежды. Задача лазерных устройств состоит в том, чтобы обнаруживать в глубинах космоса любые импульсы.



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