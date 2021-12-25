В Польшу за сутки нелегально пытались попасть 69 человек – пограничная служба

“За минувшие сутки, 24 декабря, 69 человек пытались нелегально пересечь границу. На участке, охраняемом постом в Черемхе, группа из 10 иностранцев попыталась проникнуть на территорию Польши”, – говорится в сообщении.

Эти люди отошли в сторону Беларуси, отметили в погранслужбе.

Minionej doby tj.24.12 granic * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 69 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 10 cudzoziemców próbowa * a przedosta * si * na terytorium Polski. Osoby wycofa * y si * w g * b Bia * orusi.#NaStra * y #s * u * ba # * wi * ta2021 pic.twitter.com/wL7zqys3f1

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 25, 2021

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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