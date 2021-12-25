В “Газпроме” заявили, что в дефиците газа в Западной Европе виновата Западная Европа. Вспомнили и Украину

“Все обвинения в адрес России и “Газпрома” в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь. […] Ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а “Газпром” бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот”, – сказал он.

По словам официального представителя “Газпрома”, в 2021 году поставлено больше газа, чем за предыдущий год, в Италию, Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу.

“В этом году “Газпром” поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³ – это на 5,3 больше, чем в прошлом году”, – подчеркнул Куприянов.

Он заявил, что, “по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки”, а газ поднимают из подземных хранилищ в Германии.

“А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым “Газпромом”, – подчеркнул Куприянов.

Он сделал вывод, что “все проблемы в Западной Европе создают себе сами”.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

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