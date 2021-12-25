 

Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз дороже самого дома

25.12.2021, 21:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Mark Benton искал участок для создания собственного производства. Ему приглянулась небольшая ферма на отшибе города, которую он вскоре успешно купил.

Но перед тем как уничтожить здание мужчина решил проверить, что же находиться на территории его владений.

Каково было удивление Марка, когда, открыв заброшенную часть, он увидел черный Ягуар 1959 года.

Это была просто головокружительная находка. Ведь Mark 2 является одним из самых редких и дорогих автомобилей на земле.

Это настоящий спорткар того времени. Под капотом транспортного средства находиться мощный спортивный двигатель Jaguar XK, а внешний вид седана моментально переносит в ту невероятную эпоху.

«Я был очень удивлен, ведь практически все модели Mark 2 находятся в Англии, а я приобрел заброшенную ферму не в самом лучшем штате Америки»

Учитывая среду, в которой хранился раритетный автомобиль, его внешний вид сохранился в идеальном состоянии.

При обыске салона Бентон обнаружил всю документацию на авто, с которой стало ясно, что Ягуар в последний раз ставили на учет еще в 83 году.

Мужчина выставил редкий автомобиль на аукцион и рассчитывает выручить с него не меньше нескольких сотен тысяч долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Во Владивостоке столкнулись сразу восемь машин

19.10 / Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне

12.10 / Диетолог-нутрициолог рассказала, что будет с организмом, если каждый день есть йогурт

21.08 / Компания Apple экономит на важных комплектующих для iPhone 12

23.12 / Морда – Личное мнение

23.09 / Как сохранить свеклу и морковь свежими до следующего урожая: простой и эффективный способ

04.11 / Ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

26.07 / В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

03.06 / СМИ: полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова

31.08 / Знаменитый парикмахер поделился тремя самыми взрывными осенними тенденциями 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика