Иран решил закрыть границы с соседними странами из-за «омикрона»

Власти Ирана с 25 декабря закрывают сухопутные границы с соседними государствами на две недели на фоне быстрого распространения штамма «омикрон», информирует агентство Fars.

«Согласно решению национальной комиссии по борьбе с коронавирусом и министерства внутренних дел с сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещен въезд в Иран на 15 дней», – цитирует агентство заявление представителя управления таможни Рухоллы Латифи, передает РИА «Новости».

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По его словам, ограничения касаются Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Армении и Ирака. Въезд в Иран будет разрешен только держателям студенческих, медицинских, рабочих виз и вида на жительство.

Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в стране 19 декабря.

Ранее сообщалось, что по всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».