Японец назвал Россию раем из-за цен на сотовую связь

Туриста из Японии удивили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в РФ невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», – написал он на интернет-портале Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».

Японца удивило качество услуг российских интернет-провайдеров: изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии.

По его мнению, в РФ мобильным интернетом можно практически не пользоваться, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi. Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров, отметил автор, назвав Россию «Wi-Fi раем».

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