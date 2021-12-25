 

Педагог элитного подмосковного детсада избил мать ребенка и не смог объяснить поступок

25.12.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Преподаватель детского сада в Московской области во время разговора с одной из родительниц своих воспитанников накинулся на женщину и нанес ей побои, сообщают СМИ.

Инцидент произошел еще в октябре, после окончания занятий, 34-летний учитель столкнулся с 33-летней матерью ребенка в коридоре и внезапно накинулся на нее, пишет «Комсомольская правда».

Женщина получила серьезные травмы, она была вынуждена обратиться в больницу, нападение также видели коллеги педагога. После потерпевшая написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

При этом нападавший не отрицает свою вину, в соцсетях он написал несколько постов о происшествии. «Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал… и я всегда буду спрашивать себя – а я ли это был и кто мной управлял…Я хочу закрыть глаза и забыть этот момент и проснуться…Я сожалею что все закончилось так трагично… и поступок мой ни оправдать ни искупить», – цитирует его слова издание.

Ранее кондуктор волгоградского автобуса чуть не высадил двух детей 14 и 12 лет из-за надорванной купюры, также он оскорбил их и ударил по лицу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Президент Ливана призвал сделать государство светским на фоне кризиса

07.12 / В украинском Минздраве объяснили, почему решили не вводить локдаун перед Новым годом

05.05 / Зеленский: Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину

05.08 / Лукашенко: Минск по делу россиян будет действовать в рамках соглашений с Россией и Украиной

09.02 / Потураев о телеканалах, связанных с Порошенко: Оставим их вариться в собственном соку

25.09 / НЦБ Интерпола присоединилось к расследованию убийства детдомовцев в 1942 году

19.12 / В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре

29.09 / Посол: Форум регионов подтвердил масштаб отношений РФ и Белоруссии

10.04 / Frankfurter Allgemeine – Турция списала ответственность за «софагейт» на Брюссель

16.10 / Британские СМИ «убрали» Санкт-Петербург из списка городов-хозяев ЕВРО-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика