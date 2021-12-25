Педагог элитного подмосковного детсада избил мать ребенка и не смог объяснить поступок

Преподаватель детского сада в Московской области во время разговора с одной из родительниц своих воспитанников накинулся на женщину и нанес ей побои, сообщают СМИ.

Инцидент произошел еще в октябре, после окончания занятий, 34-летний учитель столкнулся с 33-летней матерью ребенка в коридоре и внезапно накинулся на нее, пишет «Комсомольская правда».

Женщина получила серьезные травмы, она была вынуждена обратиться в больницу, нападение также видели коллеги педагога. После потерпевшая написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

При этом нападавший не отрицает свою вину, в соцсетях он написал несколько постов о происшествии. «Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал… и я всегда буду спрашивать себя – а я ли это был и кто мной управлял…Я хочу закрыть глаза и забыть этот момент и проснуться…Я сожалею что все закончилось так трагично… и поступок мой ни оправдать ни искупить», – цитирует его слова издание.

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