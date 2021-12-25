 

Актриса Анна Кошмал поделилась закадровыми снимками со съемок нового сезона сериала “Сваты”

25.12.2021, 21:42, Разное
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Известная актриса Анна Кошмал разместила на личной странице в Instagram фото и видеоматериалы, которые были сняты во время съемок седьмого сезона популярного сериала “Сваты”. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
Совсем недавно в РФ стартовал показ нового, седьмого сезона телеленты. На опубликованных в микроблоге фото Анна Кошмал позирует вместе с коллегами из съемочной группы – на изображениях все стоят в обнимку и излучают хорошее настроение. Примечательно, что на одном из кадров в центре компанию главным звездам сериала составил известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Импровизированный коллаж хозяйка аккаунта сопроводила откровениями, из которых выяснилось, что большая часть серий фильма была снята довольно давно, еще в 2017 году. Как призналась Кошмал, этот фактор стал причиной её довольно необычного восприятия сериала – кадры словно смотрятся впервые. “Как же я радуюсь выходу нового сезона! Немного backstage из солнечной Грузии, 3 серия”, – добавила телезвезда. К слову, она попросила подписчиков поделиться своими впечатлениями от первых просмотренных серий “Сваты-7”.

Изображение взято с: [email protected]
Среди фолловеров нашлось несколько человек, не выразивших оптимизма по поводу увиденных серий: высказывались сожаления по поводу отсутствия в новом сезоне некоторых полюбившихся персонажей, а один подписчик признался, что остался недоволен новым форматом ленты. Однако абсолютное большинство поклонников выразило восторг от новой встречи с киногероями на экране, не забыв при этом наградить комплиментами красоту опубликовавшей бекстейдж красотки-актрисы. Публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.



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