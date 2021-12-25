 

Мнение: В энергетическом кризисе в Британии виновата Россия

25.12.2021, 21:36, Разное
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Ведущие британские энергетические компании обвинили Россию в том, что она…"не наращивает поставки газа в Европу", что вызывает национальный кризис.

27.07.2021

Стабильный рост ветряных электростанций в Великобритании был одной из основных причин бума «зеленой» энергии в стране. Почти четверть электроэнергии Великобритании вырабатывалась ветровыми турбинами в прошлом году, что вдвое превышает показатели 2015 года. Рост впечатляющий.
А вот электроэнергия, получаемая от газовых электростанций упала до минимального за пять лет уровня в 37% от общего объема электроэнергии в Великобритании. Великобритания начала свой путь к отказу от газа к 2035 году в соответствии с рекомендациями Комитета по изменению климата.

08.09.2021

Британская пресса предупреждает об отключениях отопления этой зимой из-за нехватки топлива. Причины этого дефицита – в закрытии британских газовых хранилищ, в дефиците сжиженного природного газа (СПГ), во взлете газовых цен и в уникальном сочетании природных катаклизмов. Однако всю ответственность на будущие проблемы британцы и европейцы возлагают на Россию, «Газпром» и президента Владимира Путина.

14.11.2021

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Евросоюз пересмотреть стратегический подход к России и заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток – 2" (СП-2) . Этот газопровод "грозит подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на то, что пандемия напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок во избежание стратегической зависимости от ненадежных партнеров

08.12.2021

С призывом отказаться от «стратегической зависимости» Европы от российского газа выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Она заявила об этом 8 декабря в ходе своего выступления в Королевском институте международных отношений (Чатэм-хаус).

11.12.2021

Свободные демократические страны должны отказаться от российского газа и российских денег, чтобы сохранить свою независимость. Как передает АР, такое заявление на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле сделала глава британского МИД Лиз Трасс,

24.12.2021

Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились с просьбой к правительству страны разработать и принять необходимые меры, которые помогут урегулировать ситуацию с ростом цен на газ. Эксперты заявили, что энергетике Британии угрожает кризис из-за дефицита топлива. Они обвинили в этом Россию, поскольку та «не наращивает поставки в Европу». Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели.

Сначала проводим курс на "зеленую энергетику", блокируем "Северный Поток-2", выступаем против долгосрочных контрактов с "Газпромом", требует диверсификации газовых поставок в Европу, снижения зависимости Европы от российского газа, а затем кричим про том, что Россия не наращивает поставки газа в Европу и что это Россия виновата в том, что происходит с ценой на газ в Европе.

Источник: Colonel Cassad



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