Китайские ученые представили модель столкновения астероидов

Данное моделирование провели ученые из китайского института стихийных бедствий. Они при помощи компьютерных технологий смоделировали ситуацию, в которой на просторах космоса сталкиваются два достаточно крупных астероида.

Скорость сближения должна была бы составлять несколько километров в секунду, что не очень много для тел, движущихся внутри Солнечной системы.

По словам ученых, в результате им удалось получить большое количество данных при разных вариантах столкновений. Подобные исследования в лабораторных условиях предоставляют на несколько порядком меньше информации, отмечают ученые. В дальнейшем этот же опыт можно будет использовать для составления прогнозов по метеоритной безопасности для нашей планеты.