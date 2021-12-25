 

Китайские ученые представили модель столкновения астероидов

25.12.2021, 21:29, Новости дня
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Данное моделирование провели ученые из китайского института стихийных бедствий. Они при помощи компьютерных технологий смоделировали ситуацию, в которой на просторах космоса сталкиваются два достаточно крупных астероида.

Скорость сближения должна была бы составлять несколько километров в секунду, что не очень много для тел, движущихся внутри Солнечной системы.

По словам ученых, в результате им удалось получить большое количество данных при разных вариантах столкновений. Подобные исследования в лабораторных условиях предоставляют на несколько порядком меньше информации, отмечают ученые. В дальнейшем этот же опыт можно будет использовать для составления прогнозов по метеоритной безопасности для нашей планеты.



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