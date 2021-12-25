Ученые рассказали о главных секретах Урана

Не напрасно Уран называют самой загадочной планетой Солнечной системы. Оказывается, у нее есть несколько секретов, о которых решили поведать астрономы.

Напомним, что Уран является седьмой планетой в нашей звездной системе, расстояние от орбиты которой до Солнца составляет миллиарды километров. Поэтому температура поверхности опускается ниже минус 220 градусов по Цельсию. Кроме того, ось вращения наклонена по направлению к Солнцу на 98 градусов. Фактически Уран лежит на боку, что создает невероятную разницу освещений зимой и летом.

Кстати, открыли Уран случайно и очень поздно – в 1781 году. У него еще есть кольца, как у Сатурна. Их целых 13 штук, но узнали об и существовании только в ХХ веке. Наконец, пока еще точно неизвестно, из чего состоит ядро Урана, так как оно скрыто под толстым слоем льда и плотными слоями газовой оболочки.