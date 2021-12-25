 

Гражданин Молдовы хотел перевезти в Россию через Украину более 20 поддельных документов – Госпогранслужба

25.12.2021, 21:20, Новости дня
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“На днях в пункт пропуска “Старокозаче” из Молдовы прибыл рейсовый автобус Mercedes. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили две посылки. В них находилось шесть паспортов граждан Украины, шесть водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании, а также 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии”, – говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили, что документы содержат признаки подделки.

“Водитель автобуса объяснил, что якобы и не подозревал о содержании сумки. Однако сообщил, что за каждую посылку ему обещали по 1000 молдавских лей (около 1,5 тыс. грн. – “ГОРДОН”)”, – проинформировали в ГПСУ.

Изъятые документы направили на экспертизу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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